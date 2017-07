(che) - Wie die Polizei berichtet, wurde am Montag ein Mann am Ausreiseschalter der Grenzübergangsstelle des Flughafens kontrolliert.

Bei einer Überprüfung seines Ausweises stellte sich heraus, dass dieser als gestohlen gemeldet ist. Als die Beamten den Mann baten, ein weiteres Ausweisdokument vorzuzeigen, zeigte dieser einen Führerschein vor - der sich nach einer Überprüfung als Fälschung erwies.



Der Mann erklärte den Beamten daraufhin, er besitze eine andere Nationalität, eine Rückführung in sein Heimatland sei am 20. Juli geplant.Daraufhin wurde die Fremdenpolizei informiert, die das zuständige Ministerium in Kenntnis setzte.



Die Staatsanwaltschaft ordnete derweil die Festnahme des Mannes sowie die Beschlagnahmung der Fälschungen an.