(TJ/L.E.) - Es war gegen Mittag, als sich in einigen Straßen von Esch/Alzette Gasgeruch in einigen Straßen von Esch/Alzette bemerkbar machte. Die Techniker des Gaslieferanten Sudgaz machten sich unverzüglich auf die Suche nach dem Leck.



Zur Sicherheit wurden Spuren einiger Straßen um das Gerichtsgebäude teilweise für den Verkehr gesperrt. Davon betroffen sind die Rue Burgoart in Richtung Boulevard Berwart und der Bouleward Berwar (in beiden Richtungen). Auch in Richtung des so genannten "Kayler Poteau" kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.



Die Verantwortlichen richten einen Aufruf an die Autofahrer, wegen diesen Behinderungen im Feierabendverkehr das Zentrum von Esch/Alzette in Richtung Frankreich via die Autobahn A4 und die Liaison Micheville zu umfahren.