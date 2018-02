Cl.F. - Kurz nach 21 Uhr berichteten besorgte Bürger in den sozialen Netzwerken von einem deutlich zu hörenden Knall - in Düdelingen, aber auch in Esch/Alzette. Die Luxemburger Polizei erklärte auf Nachfrage, keine Kenntnis von einer Detonation zu haben.



Gegen 22 Uhr gab die Gemeindeverwaltung von Hettange-Grande, wenige Kilometer südlich von Düdelingen gelegen, Entwarnung: Der Grund für den Knall war ein Militärjet, der die Schallmauer durchbrochen hatte.



Die französische "Armée de l'air" führt über dem "Département Meurthe-et-Moselle" mit der Ordnungsnummer 54 Flugmanöver durch.



Fliegen mit Überschall bedeutet, dass die Fluggeschwindigkeit größer ist, als die Schallgeschwindigkeit in der Umgebung des Flugzeugs. Die sogenannte Schallmauer wird bei etwa 1200 km/h durchbrochen und von besagtem Knall begleitet.