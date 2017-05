(str) - Wenn am Donnerstag 29-Staatschefs zu einem NATO-Gipfel zusammenkommen - darunter auch US-Präsident Donald Trump - dann werden in Brüssel auch Luxemburger Polizisten im Einsatz sein. Das teilt die Benelux-Kooperationsstelle am Montagnachmittag mit.



Demzufolge wird Donald Trump von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend in Brüssel erwartet.



Um das Sicherheitsaufgebot zu gewährleisten, wird die belgische Polizei auch auf Beamte aus den Niederlanden und aus Luxemburg zurückgreifen.



Die Luxemburger Polizei ist LW-Informationen zufolge mit 36 Beamten und zwei Mannschaftswagen im Einsatz. Die Beamten sind für Aufgaben im Bereich der Wahrung der öffentlichen Ordnung eingeteilt. Demnach werden sie zum Einsatz kommen, falls es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten kommt.



Ihre Kollegen aus den Niederlanden werden mit einem speziell abgerichteten Raubvogel zur Abwehr von Drohnen eingesetzt.



Das Polizeiabkommen der Benelux-Staaten aus dem Jahr 2004 erlaubt es Polizisten zudem Identitätskontrollen und Patrouillen in allen drei Ländern durchzuführen, sowie Verdächtige zu verfolgen. Derzeit wird laut Pressemitteilung daran gearbeitet, die Effizienz des Abkommens zu optimieren. Insbesondere geht es dabei darum, durch einen besseren Informationsaustausch grenzüberschreitende Strafverfolgung und Fahndungen zu verbessern.