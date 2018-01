(str) - Lebensgefährlich wurde eine Fußgängerin verletzt, die um 7.42 Uhr am Dienstag auf einem Zebrastreifen in der hauptstädtischen Avenue Guillaume angefahren worden war. Während die Autofahrer in einer Fahrtrichtung angehalten hatten, erfasste sie ein entgegenkommender Autofahrer.



Keine Stunde später wurde in der Rue de Neudorf eine weitere Passantin auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto mit dem Seitenspiegel erwischt. Die Frau wurde an der Schulter getroffen und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.



Ebenso erging es einer Frau gegen Mittag in der Route de Trèves in Senningerberg. Ein Autofahrer hatte angehalten, um die Joggerin die Straße überqueren zu lassen. Ein zweites Fahrzeug fuhr dann aber auf den ersten Wagen auf. Dieser wurde daraufhin gegen die Joggerin geschleudert.