(SH) - Eigentlich wollten sich zwei Männer am Dienstagnachmittag in eine soziale Einrichtung in der Rue Dernier Sol begeben. Da sie jedoch betrunken waren und randalierten, kamen sie im Arrest unter.



Kurz vor 15.30 Uhr war den Männern der Zutritt zu der sozialen Einrichtung aufgrund ihres alkoholisierten Zustandes verweigert worden. Dies gefiel den zwei Männern jedoch gar nicht. Da sie versuchten, sich gewaltsam Eintritt zu verschaffen, wurde die Unterstützung der Polizei angefordert.



Doch auch das Erscheinen der Beamten beruhigte die Männer nicht. Sie zeigten sich weiterhin aggressiv. Ein Mann schubste einen Polizisten von sich und wollte ein Fahrrad auf ihn werfen, woraufhin er nicht ohne Widerstand festgenommen wurde. Daraufhin rastete dann auch der zweite Mann aus. Er wollte einen Beamten mit einer Weinflasche angreifen, blieb jedoch erfolglos. Stattdessen wurden ihm Handschellen angelegt.



Im Polizeiwagen versuchten die Männer, die Polizisten durch Fußtritte zu verletzen. Auch ein Kopfstoß konnte noch abgewehrt werden, allerdings wurde ein Beamter in die Hand gebissen.



Die Männer wurden im Arrest untergebracht. Zudem wurde Strafanzeige gegen sie erstellt.

