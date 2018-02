(TJ) - Drei Männer überfielen am Dienstagmorgen in der Rue Dicks in Esch/Alzette einen Juwelierladen. Sie bedrohten den Ladenbesitzer mit einer Waffe und konnten anschließend mit einer unbekannten Beute entkommen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Raum Esch/Alzette und Umgebung keine Personen per Anhalter mitzunehmen. Gleichzeitig suchen die Beamten per Zeugenaufruf nach Hinweisen, die zur Festnahme der Männer führen können.

Hier die Täterbeschreibung der drei Ganoven:



1) 1,90m groß, von dünner Statur, jüngeren Alters, schwarze Kappe und Jacke mit Pelzkapuze



2) 1,60m groß, schwarz gekleidet



3) 1,75m groß, von kräftiger Statur, älteren Alters

Alle drei sind laut Polizei vermutlich von osteuropäischer Herkunft. Alle zweckdienlichen Hinweise sind an die Dienststelle C.I. Esch/Alzette unter der Telefonnummer: 4997-5500 oder an die Notrufzentrale 113 zu richten.