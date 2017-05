(SH) - Auf Luxemburgs Straßen kam es am Dienstag gleich zu mehreren Unfällen mit Verletzten.



In Dreiborn kam es gegen 12.15 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Wagen, bei der zwei Personen verletzt wurden. Im Einsatz waren je ein Rettungswagen aus Remich und Junglinster, der Rettungsdienst Bous-Schengen-Remich sowe die Polizei.



Auch in der Rue Karl Marx in Esch/Alzette kamen zwei Wagen nicht aneinander vorbei. Hierbei wurde kurz vor 14 Uhr eine Person verwundet. Vor Ort waren neben der Polizei noch ein Rettungswagen und die Rettungsdienste aus Esch/Alzette.



Eine knappe halbe Stunde später verletzte sich ein Motorradfahrer als er zwischen Bivels und Vianden stürzte. Ihm zu Hilfe kamen ein Rettungswagen aus Diekirch, die Feuerwehr aus Weiler und die Polizei.



Schlussendlich geriet in der Rue Nicolas-Ernest Barblé in Belair gegen 14.30 Uhr ein Mülleimer in Brand. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort.



