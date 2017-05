(mth) - Weil er offenbar nicht mit den Diensten einer Prostituierten zufrieden war, wurde Kevin E. gewalttätig und bestahl die Frau. Am Mittwoch wurde er am Bezirksgericht Luxemburg in erster Instanz zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt. Eine Bewährungsstrafe war nicht drin, da er zum Prozess nicht aufgetaucht war.

Der Zwischenfall hatte sich in der Nacht zum 24. Oktober 2013 ereignet. E. hatte die rumänische Prostituierte bezahlt und dafür einen halbstündige Begegnung vereinbart. Nach fünf Minuten war der Geschlechtsakt jedoch schon vorbei. E. wollte die restliche Zeit in Anspruch nehmen, was die Frau jedoch verweigerte.