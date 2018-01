(jl) - Luis D. sei eine Nervensäge gewesen, die ihn ständig gestört und um Hilfe gebeten habe. Und so sei ihm halt eines abends spontan die Idee gekommen, seinen schlafenden Zimmergenossen mit dem Kopfkissen zu ersticken. Als dieser dabei plötzlich erwacht sei, habe er aufgehört. Er hätte eben doch gedacht, dass es leichter sei, jemanden zu „erwürgen“. Ob er die Tat bereue, fragt der Richter. „50-50“, sagt Jeannot F., „er hatte es teils verdient, teils auch nicht.“

Es ist dies das ebenso trockene wie bizarre Geständnis jenes 40-jährigen Insassen des Ettelbrücker Centre hospitalier neuro-psychiatrique (CHNP), der sich am Montag am Bezirksgericht in Diekirch wegen versuchter Tötung verantworten musste.

Ein Mann, dessen geistige Fähigkeiten laut psychologischem Gutachter allerdings hart an der Grenze zur mentalen Beeinträchtigung liegen, auch wenn er damit nicht gleich als schuldunfähig zu betrachten sei.

Dilettantismus oder potenziell tödlich?



War der Angriff des Jeannot F. damit nun ein allzu stümperhaft ausgeführtes Hirngespinst eines unterdurchschnittlich intelligenten Anstaltsinsassen oder doch der gezielte und potenziell lebensgefährliche Tötungsversuch eines Mannes ohne Empathiegefühl, der zudem schon zuvor mehrfach durch bedenkliche Übergriffe – wenn auch sexueller Natur – aufgefallen war?

Diese Frage gilt es in der Folge nun also für die Richter zu beantworten. Wohl kein leichtes Unterfangen, wie am Montag allein die gegensätzlichen Argumentationsstränge von Verteidigung und Staatsanwaltschaft erahnen ließen.

"Tat ohne Erfolgsaussicht"



Trotz des unverblümten Geständnisses ihres Mandanten zeigte sich Me Danièle Wagner jedenfalls überzeugt, dass dieser im Grunde keine Tötungsabsicht gehegt hat. Wer jemandem ein weiches Kopfkissen kaum mehr als eine Minute lang aufs Gesicht presse und beim ersten Aufbegehren des Opfers gleich völlig von ihm ablasse, dem könne man nicht ernsthaft den Versuch einer Tötung unterstellen, so Me Wagner, die mit dem Verweis auf das dilettantische Vorgehen von Jeannot F. denn auch von einer „tentative impossible“ sprach und auf Freispruch plädierte.

Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Haft



Im Namen der Staatsanwaltschaft erinnerte Substitutin Caroline Godfroid derweil daran, dass der Erstickungsversuch bei länger anhaltender Dauer laut Gutachten durchaus hätte tödlich enden können, was umso gravierender sei als es sich bei dem Opfer eben um einen gesundheitlich schwachen und medikamentös behandelten Mann gehandelt habe.

Sie sah die Tötungsabsicht des Angeklagten daher auch als erwiesen an, zumal dieser nur von seinem Tun abgelassen habe, weil sich sein Opfer noch rechtzeitig habe wehren können. Da der Beschuldigte trotz beschränkter Intelligenz und seiner schwierigen Vergangenheit in Foyers sowie Psychiatrie- und Haftanstalten schuldfähig sei, plädiere sie denn auch für eine Haftstrafe von 15 Jahren, so Godfroid.

Das Urteil in dem Fall ergeht am 22. Februar.