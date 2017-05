(lb) - Die Polizei zögerte nicht lange, um am Montagabend während ihrer Patrouille im Bahnhofsviertel der Hauptstadt einen verdächtigen Mann anzusprechen. Als die Beamten ihn gegen 19 Uhr in der Rue de Strasbourg antrafen, nuschelte er stark - für die Beamten lag der Schluss nahe, dass er einen Gegenstand im Mund hatte, beziehungsweise versteckte.



Als er schlussendlich den Mund öffnete, fielen zwei in Plastik verpackte Kugeln heraus. Ein anschließender Drogenschnelltest ergab, dass der Mann ungefähr 10 Gramm Kokain im Mund aufbewahrt hatte.



Die Polizisten schöpften sofort den Verdacht, dass der Mann vor ihrer Ankunft weitere Drogen verschluckt haben könnte, sodass sie ihn mit zur Dienststelle nahmen und die Staatsanwaltschaft verständigten.



Eine Röntgenuntersuchung bestätigte, dass sich im Magen und im Darmtrakt sieben Fremdkörper befanden.



Nach diesen Erkenntnissen ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des Mannes an. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, muss der mutmaßliche Drogendealer nun bis zum Zeitpunkt der vollständigen Ausscheidung der Fremdkörper im Krankenhaus verbleiben.



In ganz Luxemburg gesucht

Des Weiteren konnte die Polizei am Montagnachmittag einen Mann antreffen, der der nationalen Fahndung ausgeschrieben war. Dieser war per Zufall in der Route de Thionville der Hauptstadt kontrolliert worden.



Gegen den Mann lagen eine Aufenthaltsverweigerung sowie eine Geldbuße aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses vor. Da es ihm nicht möglich war die geforderte Summe zu zahlen, wurde er nach einer ärztlichen Untersuchung in die Strafvollzugsanstalt transportiert.