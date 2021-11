Am 1. Dezember findet eine Informationsversammlung in der Rue de Strasbourg statt.

Sicherheit im Bahnhofsviertel

Am 1. Dezember diskutieren Politiker und Bürger

Die politischen Verantwortlichen der Hauptstadt wollen mit den Bürgern des Bahnhofsviertels über die Sicherheit diskutieren: Dies findet nun am 1. Dezember auf einer Informationsversammlung statt, wie die Pressestelle der Hauptstadt am Dienstagnachmittag mitteilte.

Auch Henri Kox wird dann präsent sein. Der Polizeiminister stellt an diesem Abend die Maßnahmen für die Bekämpfung der Drogenkriminalität vor. Am 15. November war der Vertrag mit der privaten Sicherheitsfirma, die im Bahnhofsviertel, in der Oberstadt und in Bonneweg patrouilliert sind, ausgelaufen und bislang noch nicht neu ausgeschrieben worden.

Alle Einwohner des Bahnhofsviertels erhalten eine Einladung für die Informationsversammlung und müssen sich bis spätestens am 29. November angemeldet haben.

