Die längste Fußgängerzone des Landes wird neugestaltet. Der Sieger des entsprechenden Architektenwettbewerbs wurde am Dienstag vorgestellt.

Arbeiten sollen 2024 beginnen

Alzettestraße in Esch erhält Facelifting

Glenn SCHWALLER Die längste Fußgängerzone des Landes wird neugestaltet. Der Sieger des entsprechenden Architektenwettbewerbs wurde am Dienstag vorgestellt. Die Arbeiten sollen 2024 beginnen und mehrere Jahre dauern.

„Der Zustand der Alzettestraße entspricht schon seit längerem nicht mehr den Ansprüchen der heutigen Zeit“, gibt der Escher Bürgermeister Georges Mischo (CSV) zu bedenken. Damit sich dies ändert, hatte die Gemeinde einen europäischen Architektenwettbewerb ins Leben gerufen, der ein Konzept für eine Neugestaltung der längsten Fußgängerzone des Landes vorlegen sollte.

Unter den ursprünglich neun eingereichten Projekten hat die 13-köpfige Jury, der unter anderem die Schöffen der Stadt Esch sowie mehrere internationale Architekten angehörten, die gemeinsame Vision der beiden Unternehmen Papaya Urbanistes et architectes aus Esch sowie Chorablau Landschaftsarchitektur aus Hannover zurückbehalten. Am Dienstagmorgen wurde das Siegerprojekt während einer Pressekonferenz im Rathaus vorgestellt.

Am Fluss-Schwung der Alzette orientiert

Das zurückbehaltene Projekt hebt vor allem den Flussverlauf der Alzette, der Namensgeberin der Straße, hervor. So ist vorgesehen, den Fluss in Form einer wellenförmigen Linie auf der Oberfläche der Pflastersteine zwischen dem Brill- und dem Rathausplatz darzustellen. Die entsprechenden Pflastersteine sollen einen dunkleren Farbton als die anderen aufweisen und somit die Flusslinie betonen.

So soll die Alzettestraße in Zukunft aussehen. Foto: Papaya/Chorablau

So soll die Alzettestraße in Zukunft aussehen. Foto: Papaya/Chorablau Ein Querschnitt zeigt das zukünftige Erscheinungsbild der längsten Fußgängerzone des Landes. Foto: Papaya/Chorablau Jede der vier Kreuzungen der Alzettestraße bekommt einen thematischen Schwerpunkt. Foto: Papaya/Chorablau Die Fußgängerzone soll neue Sitzelemente erhalten. Foto: Papaya/Chorablau

Der Entwurf sieht zudem neue Sitzgelegenheiten und Stadtmöbel vor, die allesamt umstellbar sein sollen und somit geräumt werden können, wenn größere Veranstaltungen in der Escher Innenstadt stattfinden.

Auch die Beleuchtung wird angepasst. Während die für die Straße charakteristischen lila Masten in einer helleren Farbgestaltung erhalten bleiben und für die Grundbeleuchtung sorgen sollen, sind neue Lichterketten geplant. Diese werden in einzelnen Abschnitten der Straße angebracht und mit Pendelleuchten in unterschiedlichen Kugelgrößen ausgestattet.

Vier Straßenkreuzungen, vier unterschiedliche Themen

Eine weitere Besonderheit der nun vorgestellten Vision für die Alzettestraße: Alle vier Kreuzungsbereiche der Fußgängerzone sollen jeweils ein bestimmtes Thema in den Vordergrund rücken.

An der Kreuzung zwischen der Alzettestraße und der Rue Dicks soll so die Vegetation im Fokus stehen. Hier sollen Bäume sowie Pflanzenbeete für eine grüne Atmosphäre sorgen. An der Kreuzung zur Rue Xavier Brasseur soll sich alles um das Spielen drehen. Hierfür soll eine kleine Hügellandschaft als Spielplatz für Kinder entstehen.

Die Kreuzung zwischen der Alzettestraße und der Rue de la Libération soll mit einem Wasserspiel und einem Trinkbrunnen das Thema Wasser in den Mittelpunkt stellen. Der Kreuzungsbereich zur Avenue de la Gare steht unter dem Motto Hören. Hier soll nämlich ein in die Tiefe des Kanals verlegtes Rohr das Hören der Alzette ermöglichen.

Bauarbeiten sollen 2024 beginnen

Neben der Neugestaltung der Fußgängerzone werden indes auch die unterirdischen Leitungen des Versorgungsnetzes in den kommenden Jahren erneuert und somit im anstehenden Bauprojekt integriert.

Beginnen wird die Großbaustelle in der Alzettestraße voraussichtlich zwischen Mitte und Ende 2024, erklärt Architekt Luc Wagner am Dienstag. Die Arbeiten werden in insgesamt 13 Abschnitten vollzogen, von denen jeder eine Länge von rund 80 Metern abdecken wird. Pro Abschnitt sind jeweils 100 Arbeitstage vorgesehen, sodass die Umgestaltung der gesamten Alzettestraße 3,5 Jahre dauern wird. Der Zugang zu allen Lokalen in der Straße wird während der gesamten Dauer gewährleistet, wie Mischo beteuert: „Kein Geschäft muss während der Arbeiten schließen“.

Über die Kosten wollte der Bürgermeister am Dienstag indes noch keine Angaben machen.

