In Gasperich ist es am Mittwoch zu einer schweren Verschmutzung der Alzette gekommen. Der Verdacht einer mutwilligen Verschmutzung besteht.

Alzette verschmutzt, Polizei ermittelt

In Gasperich ist es am Mittwoch zu einer Verschmutzung der Alzette gekommen. Das Wasserwirtschaftsamt ist vor Ort, auch ein Polizeihubschrauber befand sich am Morgen in der Luft, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen.

Die Alzette zwischen Hesperingen und der Hauptstadt.

Ersten Informationen zufolge wurden in Gasperich aus dem Umfeld der Baustelle des neuen nationalen Fußballstadions in der Nacht oder am Morgen große Mengen eines Beton-Wasser-Gemischs in die Alzette gepumpt. Dies habe zur Verschmutzung des Flusses geführt, die sich mittlerweile bis über die Stadt Luxemburg hinaus erstreckt.

Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Da der Verdacht auf eine Verletzung der Umweltschutzgesetze besteht, seien Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden. Eine Ermittlung wurde eingeleitet.

Die Folgen für das Ökosystem seien derzeit nicht einschätzbar, wie Luc Zwank vom Wasserwirtschaftsamt auf Nachfrage mitteilte. Im Laufe des Tages will das Amt weitere Informationen über den Zwischenfall liefern.