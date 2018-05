Alzette verschmutzt

Weil 10.000 Liter einer Zuckerlösung in die Alzette gelangt waren, hatte sich diese am Sonntag braun verfärbt.

(SH) - Rund 10.000 Liter einer Zuckerlösung haben am Sonntag gegen 17 Uhr dafür gesorgt, dass sich die Alzette braun verfärbte.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Lösung über einen defekten Behälter für Tiernahrung auf das Gelände eines Bauernhofes gelaufen. Als der Bauer seinen Hof dann säuberte, liefen Teile der Lösung über einen angrenzenden Bach in Hesperingen in die Alzette.



Der Bauer, der die Behörden nicht informiert hatte, muss nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Die Staatsanwaltschaft ordnete Wasserproben an, die in den kommenden Tagen ausgewertet werden.

3 Die Alzette hatte sich am Sonntag verfärbt. Foto: Polizei

