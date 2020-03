In Gasperich ist es am Mittwoch zu einer schweren Wasserverschmutzung gekommen.

Lokales 10

Alzette mit Bohrschlamm verschmutzt

In Gasperich ist es am Mittwoch zu einer schweren Wasserverschmutzung gekommen.

(mth/TJ) - In Gasperich ist es am Mittwoch zu einer Verschmutzung eines Baches gekommen. Das Wasserwirtschaftsamt ist vor Ort, auch ein Polizeihubschrauber befand sich am Morgen in der Luft, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Zementschlamm ist offenbar aus einem Rückhaltebecken an einer Baustelle über den "Drosbach" in die Alzette gelangt. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zementschlamm ist offenbar aus einem Rückhaltebecken an einer Baustelle über den "Drosbach" in die Alzette gelangt. Foto: Guy Jallay Zementschlamm ist offenbar aus einem Rückhaltebecken an einer Baustelle über den "Drosbach" in die Alzette gelangt. Foto: Guy Jallay Zementschlamm ist offenbar aus einem Rückhaltebecken an einer Baustelle über den "Drosbach" in die Alzette gelangt. Foto: Guy Jallay

Wie das Wasserwirtschaftsamt bestätigt, wurden auf einer Baustelle in Cloche d'Or in der Nacht oder am Morgen aller Wahrscheinlichkeit nach große Mengen eines Bohrschlamm-Wasser-Gemischs in den Drosbach gepumpt, der sich in die Alzette ergiesst. Dies habe zur Verschmutzung des Flusses geführt, die sich mittlerweile bis über die Stadt Luxemburg hinaus erstreckt. Die Verschmutzung ist bis in das Alzettetal in Richtung Mersch mit bloßem Auge erkennbar.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Die Verschmutzung der Alzette war am Mittwochmittag auch in Clausen, also mehrere Kilometer flussabwärts, noch gut sichtbar Foto: Anne Vansteenkiste

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Verschmutzung der Alzette war am Mittwochmittag auch in Clausen, also mehrere Kilometer flussabwärts, noch gut sichtbar Foto: Anne Vansteenkiste Die Verschmutzung der Alzette war am Mittwochmittag auch in Clausen, also mehrere Kilometer flussabwärts, noch gut sichtbar Foto: Anne Vansteenkiste Die Verschmutzung der Alzette war am Mittwochmittag auch in Clausen, also mehrere Kilometer flussabwärts, noch gut sichtbar Foto: Anne Vansteenkiste Die Verschmutzung der Alzette war am Mittwochmittag auch in Clausen, also mehrere Kilometer flussabwärts, noch gut sichtbar Foto: Anne Vansteenkiste

Da der Verdacht auf eine Verletzung der Umweltschutzgesetze besteht, seien Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden. Eine Ermittlung wurde eingeleitet.

Dreckige Flüsse: Strengere Auflagen gefordert Eine Aktualitätsstunde im Parlament beschäftigte sich mit den jüngsten Vorfällen von Wasserverschmutzung.

Die Folgen für das Ökosystem seien derzeit nicht einschätzbar, wie Luc Zwank vom Wasserwirtschaftsamt auf Nachfrage mitteilte. Das Wasserwirtschaftsamt bestätigte am Nachmittag, dass die feinen Sandpartikel die Atmung der Fische beeinträchtigen und unter Umständen das gesamte Flussbett mit einer feinen Schicht bedecken - mit Folgen für die Pflanzenwelt und das gesamte Ökosystem von Fließgewässern. Man verweist darauf, dass die Verursacher für den angerichteten Schaden aufkommen müssen, dies unabhängig von Strafverfahren.

Im Laufe des Tages will das Amt weitere Informationen über den Zwischenfall liefern.