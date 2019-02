In der rue Antoine in Cessingen wurde eine Granate in einem Keller gefunden. Der Kampfmittelräumdienst war im Einsatz.

Altmunition in Cessingen gefunden

(tom/mth) - In der Rue Antoine in Cessingen wurde am Montagmorgen eine Granate in einem Keller gefunden. Die Straße wurde zeitweilig von der Polizei gesperrt, der "Service de déminage" war im Einsatz. Wie der ACL meldet, besteht mittlerweile keine Gefahr mehr.

Bereits am Samstag gab es einen ähnlichen Einsatz, als ein Mann in Beles beim Aufräumen eines Kellers eine Kiste mit Granaten gefunden hatte.