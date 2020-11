Altenheime haben sich gegen das Virus gerüstet

Trotz hoher Infektionszahlen gehen die Institutionen gelassener mit der zweiten Welle um. Sowohl Bewohner als auch Personal haben ihre Lehren gezogen.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Luxemburg hält sich seit Wochen konstant auf hohem Niveau. Die Bevölkerung ist besorgt um ihre kranken, älteren und dadurch eben verwundbareren Mitbürger. Um ihre Eltern, Schwieger- und Großeltern in den Alten- und Pflegeheimen. Und was tun diese derweil? Sie passen sich an. Das ist zumindest das überwiegende Echo aus den Heimen.

Zwar trifft die zweite Welle diese Institutionen zahlenmäßig schlimmer als die erste, doch Angestellte und Bewohner sind vorbereitet ...