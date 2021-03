Im Altenheim "Um Lauterbann" scheint sich die Lage zu entspannen. Bei Tests wurden am Dienstag keine Neuinfektionen festgestellt.

Altenheim in Niederkorn: Keine weiteren Neuinfektionen

David THINNES

Am Dienstag wurde im Altenheim „Um Lauterbann“ in Niederkorn, in dem vergangene Woche ein Corona-Cluster bekannt geworden war, erneut alle 154 Bewohner und das 137-köpfige Personal getestet. Dabei wurden keine Neuinfektionen festgestellt, wie Nathalie Hanck, Kommunikationsverantwortliche beim Betreiber Servior, auf Nachfrage mitteilte.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass 67 Bewohner und 25 Mitarbeiter positiv getestet worden waren, fünf Personen waren verstorben. Bei den Tests am Dienstag waren zehn Prozent der zuvor positiv getesteten Bewohner nun negativ.

4.800 Dosen AstraZeneca-Impfstoff auf Eis gelegt Nach einigen Vorfällen mit Blutgerinnseln steht der Impfstoff von AstraZeneca in der Kritik. Die Santé reagiert, die EMA gibt Entwarnung.

Am kommenden Montag wird erneut bei der ganzen Belegschaft und allen Senioren ein Test unternommen. Die zweite Impfdosis soll nach wie vor, wie geplant, am 18. März verabreicht werden.

Der erste positive Fall war am 18. Februar entdeckt worden, der Tag, an dem „Um Lauterbann“ die erste Impfung an alle Bewohner und das Personal verabreicht wurde. Alleine bei einem groß angelegten Test einige Tage später waren dann nochmals 40 Infektionen bei den Bewohnern hinzugekommen.



Besuche sind im Altenheim in Niederkorn weiterhin nicht erlaubt. Die Kommunikation der Familien mit den Bewohnern läuft weiterhin über Skype. Hier wurden noch mehr Zeitfenster zur Verfügung gestellt. Auf Mitarbeiterebene erhielt das Altenheim Unterstützung aus anderen Servior-Häusern.

