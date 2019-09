In spätestens drei Monaten eröffnet in Differdingen der Second-Hand-Spielwarenladen Butzebuttik an der Avenue Charlotte.

Alte Spielzeug-Schätze für Kinder

Am Nikolaustag könnte es dieses Jahr in Differdingen für die Kinder doppelt Bescherung geben. Vielleicht aber auch schon etwas früher. Bis spätestens zum 6. Dezember nämlich soll der neue Secondhandspielzeugladen Butzebuttik an der Avenue Charlotte öffnen. Betreiben wird das Kinderwarengeschäft die Beschäftigungsinitiative CIGL.

„Mal sehen, ob es der Nikolaus sein wird, der den Laden offiziell eröffnet ...