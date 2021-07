Ein neues Leben für die alte Dieselfähre: "Sankta Maria" soll in Kamerun zum Einsatz kommen. Heute wurde sie für den Transport vorbereitet.

Alte Moselfähre in Wasserbillig

"Sankta Maria I" bekommt ein neues Zuhause

Irina FIGUT Ein neues Leben für die alte Dieselfähre: "Sankta Maria" soll in Kamerun zum Einsatz kommen. Heute wurde sie für den Transport vorbereitet.

Mehr als ein halbes Jahrhundert war sie im Einsatz und pendelte zwischen den an den beiden Moselufern gelegenen Ortschaften Wasserbillig und Oberbillig (D) hin und her. Für manch einen war sie ein fester Begleiter auf der Autofahrt nach Luxemburg oder bei der Einkaufstour ins benachbarte Deutschland, für den anderen ein unverzichtbares Verkehrsmittel, um für ein Familienwiedersehen an das andere Moselufer zu übersetzen. Das Fährpersonal nannte sie liebevoll „alte Dame“. Die Dieselfähre “Sankta Maria“ verkehrte bis Ende 2017 zwischen Wasserbillig und Oberbillig und wurde später durch eine neue, umweltfreundlichere Elektrofähre ersetzt.

4 Die 38 Tonnen schwere Dieselfähre "Sankta Maria I" wird mithilfe eines Krans auf das Schiff "Tigris" geladen und nach Kamerun transportiert Christophe Olinger

Dem alten Schiff steht nun ein neues Leben bevor. Heute wurde die Fähre, die bislang meistens am Kai in Wasserliesch (D) einsatzlos stand, im Hafen von Mertert für den Weitertransport nach Afrika vorbereitet. Von dort soll sie ihre lange Reise nach Kamerun antreten. Denn: Die Fähre wurde an Ngoyla, eine etwa 4 000 Einwohner zählende Gemeinde im Südosten Kameruns, verschenkt, wie die Bürgermeister der beiden Nachbarortschaften, Wasserbillig und Oberbillig, erzählen.

„Wir haben uns lange die Gedanken gemacht, was mit der alten Fähre passieren soll, als wir die neue Elektrofähre bekommen haben“, berichtet der Oberbilliger Bürgermeister Andreas Beiling. „Es hat sich aber sehr gut ergeben, dass wir sie dann an die Gemeinde in Kamerun abgeben können“, so Beiling.

Von Mertert über Antwerpen nach Kamerun

Die „Sankta Maria“ soll zunächst nach Antwerpen in Belgien verschifft werden, wo die 38 Tonnen schwere Fähre dann später an Bord eines speziellen Containerschiffes ihre Reise nach Kamerun antritt. Ankommen soll sie im zentralafrikanischen Staat erst Anfang September, wie Jens Hofmann vom Logistikunternehmen Kühne+Nagel erzählt. Das Unternehmen hat den Transport der Fähre mitorganisiert. „Die Planungen haben vor gut zwei Wochen begonnen, der Transport wurde aber immer wieder aus diversen organisatorischen Gründen und aufgrund von Corona verschoben“, so Hofmann weiter.

Laut Andreas Beiling kam die Verbindung nach Kamerun durch einen Zufall zustande. Ein Bürger, der aus dem zentralafrikanischen Staat stammt, hat die Fähre in Wasserliesch gesehen und Kontakt aufgenommen. „Ich habe erst später realisiert, wie dringend die Fähre dort benötigt wird, nachdem die damalige Bürgermeisterin der Ortschaft bei uns zu Besuch war“, sagt Andreas Beiling. Die kamerunische Gemeinde sei flächenmäßig halb so groß wie Luxemburg und werde durch einen Fluss überquert. „Der Fluss ist in etwa so groß wie die Mosel und es gibt dort weder eine Fähre noch eine Brücke.“ Immer wieder ertrinken dort laut Beiling Menschen, weil sie versuchen, über den Fluss zu schwimmen.

„Mit Tränen in den Augen“

Die Gemeindeverantwortlichen freuen sich nun, dass das ausgediente Schiff an einem anderen Ort seinen Nutzen bringen kann: „Wir verabschieden die Fähre mit den Tränen in den Augen“, sagt Jérôme Laurent, der Bürgermeister der Gemeinde Mertert-Wasserbillig. Die Fähre habe historischen Charakter, so Laurent weiter. „Sie war grenzüberschreitend im Einsatz und hat zwei Länder verbunden. Dank der Fähre sind viele familiäre Kontakte entstanden. Man darf auch den Tourismus nicht vergessen.“ Immerhin transportierte die alte Fähre laut Laurent im Durchschnitt pro Jahr 65 800 Autos; bis zu 142 500 Passagiere wurden an das andere Ufer übersetzt.

„Verschrottet zu werden, hat sie es nicht verdient“, findet Fährmann Dieter Feldmann. Neun Jahre lang stand er am Steuer der alten „Sankta Maria“. „Die Fähre kann noch gute 80 Jahre fahren“, sagt Feldmann und fügt hinzu: „Ich bin froh, dass sie noch voll zum Einsatz kommt.“





