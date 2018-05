Als unter der Märei noch Markt war

Wenn der hauptstädtische Gemeinderat tagt, dann tut er dies hinter geschichtsträchtigen Mauern. 1838, vor genau 180 Jahren, wurde die erste Sitzung im Rathaus auf dem Knuedler abgehalten.

Es ist das Gebäude, in dem die kommunalpolitischen Entscheidungen getroffen werden, in dem Paare sich das Ja-Wort geben, in dem viele schöne, aber auch dunklere Kapitel Stadtgeschichte geschrieben wurden. Es ist die Anlaufstelle für die Bürger, steht auf der To-do-Liste von Touristen ganz oben. Und, es feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum: das Rathaus. Vor genau 180 Jahren wurde in dem Gebäude auf dem Knuedler erstmals offiziell getagt.

Die Geschichte der Märei in Bildern:



Ganz fertig war der Neubau allerdings noch nicht, als der Gemeinderat, der damals noch Conseil de Régence hieß, an jenem 22 ...