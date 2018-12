Als ein Gigant in Belval errichtet wurde

Er war nicht für die Ewigkeit gebaut, sollte aber mindestens ein halbes Jahrhundert bestehen. Das war dem Hochofen C in Belval nicht gegönnt. Der 100 Meter hohe Gigant wurde vor 40 Jahren errichtet.

Er war nicht für die Ewigkeit gebaut, sollte aber mindestens ein halbes Jahrhundert lang Roheisen produzieren. Dies sollte dem Hochofen C in Belval aber nicht gegönnt sein. Der 100 Meter hohe Gigant wurde vor 40 Jahren errichtet.

„Ich habe es bis in meinem Haus knallen hören. Es war bereits abends, gegen 22, 23 Uhr. Da habe ich meiner Frau gesagt: ,Es stimmt etwas nicht in Belval‘“, erzählt Robi Gales, pensionierter Arbed-Ingenieur und Ehrenpräsident der Amicale des Hauts-Fourneaux. Dies war am 19. Januar 1995. Es sollte der letzte Arbeitstag vom Hochofen C in Belval sein.



Im Ofeninnern hatte der flüssige Eisenguss sich erst durch die feuerfesten Carbonsteine gearbeitet und dann die dicke Panzerschicht des Hochofens an einer Stelle zum Schmelzen gebracht und durchbrochen ...