Die Einführung des Parkingmeters sorgte seinerzeit für Diskussionen und führte zu Verwirrungen bei Autofahrern.

Vor 65 Jahren

Als die Parkuhr nach Luxemburg kam

Mike STEBENS Die Einführung des Parkingmeters sorgte seinerzeit für Diskussionen und führte zu Verwirrungen bei Autofahrern.

„Tagsüber ist es sehr schwierig, einen Parkplatz zu finden. Oftmals dauern die Erkundungsfahrten zwischen zehn bis dreißig Minuten, bevor ein freier Raum sichtbar wird.“ Diese Sätze, die sich auf Luxemburg-Stadt bezogen, konnte man am 5. Januar 1962 im „Luxemburger Wort“ lesen. Ein paar Jahre zuvor hatte die Stadt eine Idee, wie sie die Situation verbessern könnte.



Am 25. April 1958 wurden auf dem Place und in der Rue Aldringen vor dem Postgebäude Parkuhren in Betrieb genommen, dies „zur Verbesserung des Parkproblems auf dem Stadtgebiet Luxemburg“, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Aldringen durfte man nicht länger als 30 Minuten ununterbrochen stehen, in der Rue Aldringen waren es höchstens 15 Minuten. Pro 15 Minuten musste man einen Franken in den Parkingmeter werfen. So sollte das Dauerparken verhindert werden.

2 Durch Einwurf eines Franken auf der rechten Seite verschwand das Stationierungsverbot und der Zeiger sprang auf 15 Minuten Parkzeit. Foto: LW-Archiv

Durch Einwurf eines Franken auf der rechten Seite verschwand das Stationierungsverbot und der Zeiger sprang auf 15 Minuten Parkzeit. Foto: LW-Archiv

In den USA war man schneller. Der Journalist Carlton Magee erfand 1935 eine Stoppuhr fürs Parken. Die Erste nahm ihren Betrieb 1935 in Oklahoma City auf. Die Innovation breitete sich schnell aus. 1945 standen in den USA bereits um die 200.000 Parkuhren, die umgerechnet etwa zehn Millionen Euro einbrachten. Politisch wurde die Parkuhr befürwortet, hatte sie nach einem Jahr doch die Aufbaukosten wieder eingespielt. In Deutschland kam die erste Parkuhr 1954 nach Duisburg. Es dauerte bis 1971, ehe Frankreich in Paris Parkuhren einführte.

In Luxemburg wurde erstmalig im Dezember 1954 die Einrichtung von Parkometern diskutiert. Ein Experte der Fédération Luxembourgeoise de la Route befand, dass diese an bestimmten Stellen der Altstadt Sinn ergeben könnten. Es bleibe aber zu klären, „ob dieselben nicht als illegal angeprangert werden oder aber ob die Zahlung einer Parktaxe eine Haftung nach sich zieht“, wurde er im „Luxemburger Wort“ vom 15. Dezember 1954 zitiert. Es sollten allerdings noch ein paar Jahre verstreichen, bis vonseiten der Stadt eine Entscheidung getroffen wurde.

Tatsächlich wurden Parkingmeter zu Beginn von vielen Autofahrern als illegal wahrgenommen. So sah sich das „Luxemburger Wort“ am 6. Juni 1958 gezwungen, in einer Antwort auf einen Leserbrief zu schreiben, dass „in letzter Zeit in Automobilistenkreisen die irrige Meinung auftauchte, [dass] das Aufstellen der Parkingmeter auf illegaler Basis beruhe.“ Die Redaktion warnte: „Unbelehrbare haben also mit empfindlichen Strafen zu rechnen.“

Ein moderner Parkautomat, wie er heute noch weit verbreitet ist. Foto: Marc Wilwert

Der Automobilclub (ACL) machte seine Position in einem Brief an die Redaktion vom 26. Oktober 1961 deutlich. Das Parlament hatte zuvor einen Gesetzesantrag durchgewunken, der es den Gemeinden erlaubte, das Stationieren kostenpflichtig zu machen.

Der ACL forderte, die Parkscheibe zu nutzen, die sich „in allen fortschrittlichen Städten des Auslandes“ bewährt habe, statt der „Geldautomaten, die das Straßenbild verunstalteten.“ „Der ACL fragt, warum die 100.000 Führerscheininhaber in Luxemburg für das Stationieren bezahlen sollen, wenn in Paris, der verkehrsreichsten Stadt der Welt, das kurzfristige Parken gratis geregelt wird.“

Besänftigend klang hingegen ein Artikel vom 16. April 1963, der vom Polizei-Kommissariat-Luxemburg unterschrieben wurde. „Sie [Die Parkingmeter] fanden und finden bei vielen Autofahrern, die gerne einmal für kurze Zeit ein Parkplätzchen im Stadtzentrum haben möchten, gute Aufnahme. Jeder opfert gerne mal einen oder zwei Franken, wenn er dafür das zeitraubende Aufsuchen eines Parkplatzes und längere Fußwege vermeiden kann.“

