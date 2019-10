Als die Holzmühle noch ratterte

Im engen Tal der Syr bei Manternach finden sich noch Zeugnisse alter Industriekultur. Im 19. Jahrhundert produzierte dort eine Papierfabrik - sie wurde mit Wasserkraft angetrieben.

Roby Mehlen steht am steilen Ufer der Syr und schaut nach oben auf die Ruinen der Holzschleiferei. Dicht vor ihm öffnet sich ein Schlund, der in die Eingeweide der ehemaligen Fabrik führt. „Vor einigen Jahren bin ich da noch hineingekrochen“, sagt er schmunzelnd. Und die Ratten in dem stockfinsteren Tunnel? „Das war noch das geringste Problem“, sagt Roby Mehlen, der als Mitglied der Manternacher Geschichtsfrënn die Archive durchstöbert hat.

Die Holzschleiferei liegt im engen Syrtal, wo es das ganze Jahr feucht und kühl ist ...