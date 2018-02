Ob 1992 in Roermond oder 1692 in Liège: Erdbeben und ihre Auswirkungen können auch Luxemburg treffen. Vor 15 Jahren bebte der Boden in St.Dié. Zeitzeugen berichten im Video.

Als die Erde in Luxemburg bebte

Jacques Ganser Starke Erdbeben sind in Luxemburg und Großregion aus geologischen Gründen die Ausnahme, aber unmöglich sind sie nicht. Wir haben das Thema unter die Lupe genommen und den luxemburgischen Seismologen Dr. Adrien Oth interviewt.

Starke Erdbeben sind in Luxemburg aus geologischen Gründen die Ausnahme, aber unmöglich sind sie nicht. Am 22. Februar jährt sich das Erdbeben von Saint Dié. Am 22. Februar 2003 war abends gegen 21.41 Uhr ein deutlicher Stoß in Luxemburg zu verspüren: das Beben mit einer Stärke von 5,4 auf der Richterskala hatte sein Epizentrum im französischen Saint Dié. Das Ereignis war keine wirkliche Überraschung für die Wissenschaftler, gelten die Vogesen doch seit Langem als aktive Erdbebenregion.

Zu spüren waren die Erschütterungen in einem Umkreis von rund 200 Kilometern, einem ersten Erdstoß der Stärke 5,4 folgte ein zweiter, schwächerer ...