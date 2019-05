Als der Tod vom Himmel fiel

Leichter Bodennebel liegt über dem Land und kündigt einen sonnigen Herbsttag an. Doch die Sonntagsruhe ist trügerisch. Als sich der Nebel lichtet, ist plötzlich ein Surren hörbar. Danach kracht es. Rauch steigt hoch, Granatsplitter fliegen in die Luft... Ein Blick in hundert Jahre alte Polizeiprotokolle.