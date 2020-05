Alltag zwischen Kittel und Schärpe

Simone Massard-Stitz ist Krankenpflegerin in einer Notaufnahme und Gemeindeoberhaupt von Sandweiler.

Sie ist Bürgermeisterin der Gemeinde Sandweiler, Ehefrau, Mutter von zwei Kindern und arbeitet zudem als Pflegekraft in der Notaufnahme des Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) in Esch/Alzette: Simone Massard-Stitz.

Die 56-Jährige hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, betrifft die Pandemie sie gleich in mehreren Hinsichten: einmal als Gemeindeoberhaupt, beim Kontakt mit Notfallpatienten und als Familienmitglied.

Da sie die gesetzlich vorgeschriebenen 23 Stunden in der Woche von der Arbeit freigestellt ist, um als Bürgermeisterin ihrem Amt nachgehen zu können, ist Massard-Stitz meistens am Wochenende im Krankenhaus tätig, in der Woche im Gemeindehaus ...