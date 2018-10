Alles rund ums Wohnen

Am Samstag fiel der Startschuss der Home and Living Expo in Kirchberg. Das erbgroßherzogliche Paar hat die Messe am Morgen eröffnet.

(m.r.) - Wer sich für die Themen Wohnen, Hausbau und Inneneinrichtung interessiert, ist zurzeit in der Luxexpo The Box an der richtigen Adresse. Denn am Samstagmorgen eröffnete dort das erbgroßherzogliche Paar die 5. Auflage Home and Living Expo. Etwa 250 Aussteller nehmen an der Messe Teil und stehen den Besuchern Rede und Antwort.



Die Messe wird von „Luxexpo The Box“ in Zusammenarbeit mit der Luxemburger Handwerkskammer und der „Fédération luxembourgeoise de l’ameublement“ organisiert.

Une inauguration de "Home" très politique Progrès pour tous, abolition de l'impôt des sociétés sur les aides, réintroduction de l'aide financière directe pour l'achat un véhicule électrique: la secrétaire d'Etat à l'Economie a lancé la semaine du logement, samedi matin à LuxExpo The Box.

Die Messe ist noch bis zum 21. Oktober geöffnet: montags bis freitags, von 15 bis 21 Uhr, sowie samstags und sonntags, von 10 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist der Eintritt gratis.