Stille liegt an Allerheiligen 2020 über den Friedhöfen des Großherzogtums: Aufgrund steigender Corona-Fallzahlen mussten die Gräbersegnungen in diesem Jahr abgesagt werden.

Lokales 12 1

Allerheiligen 2020: Die Friedhöfe bleiben menschenleer

Stille liegt an Allerheiligen 2020 über den Friedhöfen des Großherzogtums: Aufgrund steigender Corona-Fallzahlen mussten die Gräbersegnungen in diesem Jahr abgesagt werden.

(SC) - Üblicherweise füllen sich zu Allerheiligen und Allerseelen am 1. und 2. November im Großherzogtum die Kirchen und Friedhöfe mit Menschen, die ihren verstorbenen Verwandten und Freunden gedenken. Der kirchliche Brauch, an den ersten Novembertagen eine Totenandacht zu halten und für die Verstorbenen zu beten, geht in Kontinentaleuropa bis ins 9. Jahrhundert zurück. Zuvor wurde der „Tag der Heiligen“ traditionell am ersten Sonntag nach Pfingsten begangen.

In diesem Jahr bleiben die Friedhöfe über die Feiertage allerdings leer. Aufgrund steigender Infektionszahlen sah sich Kardinal Jean-Claude Hollerich vergangene Woche dazu gezwungen, die öffentlichen Gräbersegnungen im ganzen Großherzogtum abzusagen. Auch Segnungen, die aus praktischen Gründen vor oder nach den ersten beiden Novembertagen hätten stattfinden sollen, fallen dieses Jahr ins Wasser. Gesegnet werden die Gräber trotzdem - Angehörige werden daran allerdings nicht teilnehmen können und auch die Uhrzeiten werden nicht publik gemacht.

Da die Feierlichkeiten zu Allerheiligen und Allerseelen in diesem Jahr nur in sehr begrenztem Rahmen stattfinden können, hat sich Kardinal Jean-Claude Hollerich in einer Videobotschaft mit seinem „Wort zum Sonntag“ an die Gläubigen gewandt.

Über die vergangenen Wochen haben Leser im Rahmen einer MyWort-Mission außerdem Bilder von Friedhöfen im In- und Ausland auf die Mitmach-Plattform hochgeladen. Eine Auswahl der eindrucksvollsten Fotos finden Sie in unserer Bildergalerie.

12 Zwischen Grabkreuzen ist im Hintergrund die Ortschaft Berburg zu sehen. Foto: Marc Monti / MyWort

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zwischen Grabkreuzen ist im Hintergrund die Ortschaft Berburg zu sehen. Foto: Marc Monti / MyWort Welkende Blätter fallen auf die Gräber des Friedhofs in Rollingergrund. Foto: Nicole Fritz-Decker / MyWort Das Grab des ehemaligen Staatsministers Paul Eyschen (1841-1915) auf dem Nikloskierfecht in Limpertsberg. Eyschen wurde 1915 in einem Staatsbegräbnis beigesetzt. Foto: Klaus Loetsch / MyWort Der Friedhof in Weicherdingen. Foto: Pol Sassel / MyWort Weiße Grabkreuze reihen sich auf dem Militärfriedhof in Hamm aneinander. Foto: Fernand Brachtenbach / MyWort Alte Grabsteine stehen neben der Kirche in Grevenmacher. Foto: Nico Marteling / MyWort Der Wald hinter dem Friedhof in Heisdorf beginnt herbstliche Farben anzunehmen. Foto: Josette Meckel / MyWort Der alte Friedhof neben der Kirche in Feulen. Foto: Charles Reiser / MyWort Ein Grabkreuz in Moutfort. Foto: Serge Feltes / MyWort Ein Grab auf dem Friedhof von Lorentzweiler. Foto: Alice Steyer-Fonck / MyWort Ein von Gebüsch versteckter Grabstein in Munshausen. Foto: Bernard Schanck / MyWort Der Friedhof in Mertzig. Foto: Georgette Schmitz-Collette / MyWort





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.