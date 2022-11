In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um aussichtslose Verkehrsprobleme.

Gazettchen

Alle Wege führen in den Stau

Glenn SCHWALLER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um aussichtslose Verkehrsprobleme.

Morgens kurz nach 8 Uhr auf Luxemburgs Straßen: Es staut. Ein Wagen reiht sich an den anderen, die Blechlawine rollt im Schneckentempo auf die Hauptstadt zu. Gut, ich muss zugeben, ich hätte statt 8 Uhr auch eine x-beliebige andere Uhrzeit nennen können, es hätte sich nicht viel geändert. Denn stauen tut es hierzulande gefühlt zu jeder Zeit.

Wenn sich das Paket im Paket versteckt Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Postsendungen.

Jeden Morgen stellt sich daher die Frage: Welche Route führt am schnellsten zur Arbeit? Abends stellt sich eigentlich wieder die gleiche Frage, nur dass es dann in die entgegengesetzte Fahrtrichtung geht.

Die Suche nach der besten Alternative gestaltet sich derweil äußerst schwierig. Der Vorteil: Mir bietet sich gleich ein ganzes Bündel an Möglichkeiten, wie ich zur Arbeit fahren kann. Der Nachteil: Keine der Möglichkeiten ist wirklich überzeugend.

So bietet sich zum einen der Weg über die Autobahn an. Dieser ist am kürzesten, der Stau jedoch am schlimmsten. Zum anderen wären da die unzähligen Landstraßen. Diese sind schön zu fahren, doch jede Strecke hat so ihre Tücken. Mal ist es eine rote Ampel, die für einen minutenlangen Rückstau sorgt, mal ist es eine Baustelle, die in ein Verkehrschaos mündet, oft ist es sogar alles gleichzeitig.

Die Blechlawine rollt im Schneckentempo auf die Hauptstadt zu.

So bietet jede Route Zeitersparnisse an einigen Stellen, jedoch wiederum Zeitverluste an anderen Stellen. Ich habe sie mittlerweile alle ausprobiert und die Hoffnung aufgegeben, vielleicht doch noch die eine Strecke zu finden, die mich ohne größere Hürden ans Ziel bringt. Schlussendlich läuft es nämlich immer auf das Gleiche hinaus. Egal, für welche Strecke man sich entscheidet, früher oder später enden sie alle an der gleichen Stelle - nämlich im Stau.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.