(ps) - Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag erneut an mehreren Orten gleichzeitig Alkoholkontrollen durchgeführt. 505 Autofahrer sind kontrolliert worden. Das Ergebnis: bei 25 Fahrern lag der Wert über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille - in elf Fällen reagierten die Beamten gar mit einem sofortigen Führerscheinentzug.

Es ist bereits die dritte Nacht in Folge, in der die Polizei großangelegte Kontrollen durchführt. Nachdem in der Nacht zum Freitag mit rund 1000 Kontrollen vor allem Luxemburg Stadt und der Nordosten im Visier waren, stand diesmal der Süden und die Moselregion im Fokus. Die Kontrollen waren in Belvaux, Differdingen sowie in Bech-Kleinmacher und in Schengen.

Im Laufe der Nacht mussten weiterhin infolge positiver Alkoholtests fünf Autofahrer die Führerscheine abgeben. In Bereldingen und Luxemburg-Stadt waren Anzeichen von Trunkenheit bei Fahrern bemerkbar: Die Polizei veranlasste jeweils Kontrollen. Die Ergebnisse waren positiv, die Füherscheine weg.

Die Polizei hat im Vorfeld angekündigt, in der Karnevalszeit vermehrt Alkoholkontrollen durchführen zu wollen.