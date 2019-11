Bei zwei Alkoholkontrollen wurden in der Nacht zum Sonntag insgesamt sieben Autofahrer erwischt, die ihren Wagen unter Alkoholeinfluss gesteuert hatten.

Alkoholtests für 240 Autofahrer

Im Süden des Landes hat die Polizei in der Nacht zum Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an zwei Orten Alkoholkontrollen durchgeführt. So haben Beamte von 23 Uhr bis 0.30 Uhr in der Route d'Esch in Beles Stellung bezogen und insgesamt 132 Autofahrer zum Atemlufttest gebeten. Nur ein Test verlief positiv. Dem Alkoholwert entsprechend wurde der betroffene Fahrer gebührenpflichtig verwarnt.

Zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr richteten die Sicherheitskräfte dann einen Kontrollpunkt am CR 164 in Foetz ein. Hier wurden 105 Fahrzeugführer getestet. Vier Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Ein Fahrer musste ein Bußgeld bezahlen. Zwei Fahrer mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Darüber hinaus wurden in der Nacht auch betrunkene Autofahrer in der hauptstädtischen Montée de Clausen sowie in Avenue de la Liberté sowie in der Rue de la Gare in Leudelingen erwischt.