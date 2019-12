Alkoholtest mit Hindernissen

Hintergrund: Polizeikontrollen an Fasnacht: Alles unter Kontrolle

In zwei Nächten hat die Luxemburger Polizei insgesamt 1.081 Autofahrer bei groß angelegten Alkoholkontrollen überprüft. Doch wie werden diese Kontrollen abgewickelt, warum werden sie gemacht und was macht Facebook-Warnungen so gefährlich?