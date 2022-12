Dass Lügen kurze Beine haben, musste ein unehrlicher Autofahrer am Freitag erfahren.

Angebliche Beschädigung

Alkoholosierter Fahrer versucht die Polizei hinters Licht zu führen

Dass Lügen kurze Beine haben, musste ein unehrlicher Autofahrer am Freitag erfahren.

(TJ) - Ein Autofahrer meldete der Polizei am Freitagabend, dass sein Fahrzeug von Unbekannten beschädigt worden sei. Diese hätten sein Fahrzeug an den Reifen und am Heckfenster beschädigt und seien anschließend geflüchtet.

Die Beamten untersuchten den havarierten Wagen und entlarvten anhand der Spuren den angeblich Geschädigten als dreisten Lügenbaron. Der Mann - so die Polizei - hatte selber unter Alkoholeinfluss einen Container gerammt und seinen Wagen so beschädigt, wie sich im Rahmen der weiteren Überprüfungen ergab.

Er muss nun mit gerichtlichem Ärger rechnen, denn die Polizisten erstellten ein Protokoll wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss, falschen Alarms und Versicherungsbetrugs.

