Vier Führerscheine eingezogen

Alkoholkontrollen in Hesperingen, Steinfort und Habscht

Am Samstagmorgen hatten vier Autofahrer keinen Führerschein mehr - sie hatten zu viel getrunken.

(jwi) - In der Nacht auf Samstag gab es einige groß-angelegte Alkoholkontrollen seitens der Polizei. Fast 230 Fahrer mussten einen Test durchführen, vier Führerscheine wurden eingezogen. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht am Samstag.

In Hesperingen fand die Kontrolle an verschiedenen Stellen statt. Einmal von 0.45 Uhr bis 1.45 Uhr und später in der Nacht von 2.45 Uhr bis 3.45 Uhr. 124 Autofahrer machten einen Alkoholtest. Hier war dieser in zehn Fällen positiv, zwei Führerscheine wurden eingezogen. Acht Personen wurden verwarnt.

In Steinfort wurden zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr 35 Fahrer kontrolliert, hier gab es drei positive Tests. Ein Fahrer musste sein Führerschein noch vor Ort abgeben. In Habscht wurden zwischen 23 Uhr und 0.30 Uhr 68 Fahrer kontrolliert. Hier gab es fünf positive Fälle; für zwei Fahrer war der Führerschein weg.



