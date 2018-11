In der Nacht zum Samstag hat die Polizei an verschiedenen Orten im ganzen Land Alkoholkontrollen durchgeführt. Elf Autofahrer mussten ihren Führerschein vor Ort abgeben, viele kamen mit einem Bußgeld davon. Kontrolliert wurde unter anderem in Walferdingen, Bereldingen, Diekirch, Ingeldorf, Hoscheid-Dickt und Garnich.

Alkoholkontrollen: Elf Führerscheinentzüge

In Diekirch etwa wurden 52 Autofahrer kontrolliert. Bei 10 kontrollierten Fahrern lag der Alkoholpegel zu hoch, drei Autofahrer mussten ihren Führerschein vor Ort abgeben. Das gleiche Schicksal ereilte Autofahrer bei den Kontrollen in Ingeldorf und in der Route d'Arlon in Bartringen. Auch hier mussten jeweils drei Autofahrer ihren Führerschein abgeben.

Bei den nächtlichen Kontrollen in Walferdingen und Hoscheid-Dickt war es jeweils ein Fahrer, bei dem die Fahrerlaubnis vor Ort eingezogen wurde.