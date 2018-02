(ps) - Die Polizei hatte es angekündigt: Zur Karnevalszeit will sie vermehrt Alkoholkontrollen durchführen. In der Nacht zum Samstag hat sie gleich an sieben Stellen Quartier bezogen. Neben Luxemburgstadt war mit Ettelbrück, Ingeldorf, Diekirch, Angelsberg und Larochette vor allem der Nordosten im Visier der Polizei.

Insgesamt 953 Autofahrer sind kontrolliert worden. In 34 Fällen lag das Ergebnis über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille. In sieben Fällen stellten die Polizeibeamten gar einen Wert über 1,2 Promille fest und reagierten mit sofortigem Führerscheinentzug.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.