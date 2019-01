Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Polizei am Freitag mehrere Alkoholkontrollen durch.

Alkoholkontrolle: 1.230 Fahrer müssen pusten

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Polizei am Freitag mehrere Alkoholkontrollen durch.

Die erste großangelegte Alkoholkontrolle fand am Freitag zwischen 18.30 und 23 Uhr in Ingeldorf (Route d'Ettelbruck), in Ettelbrück (Avenue des Alliés) und in Diekirch (Avenue de la Gare) statt. Bei diesen Kontrollen mussten sich 1.019 Fahrer einem Alkoholtest unterziehen. In elf Fällen verlief der Test positiv. Gegen sechs Fahrer wurde Strafanzeige erstellt. Ein Führerschein wurde eingezogen.

Eine zweite Alkoholkontrolle fand am Freitag zwischen 16.45 und 22 Uhr in Luxemburg (Rue de Leudelange, Route d'Arlon und Boulevard General Patton) und in Fentingen (Rue de Bettembourg) statt. Insgesamt mussten sich 211 Fahrer einem Atemlufttest unterziehen. In fünf Fällen war der Test positiv. Gegen zwei Fahrer wurde Strafanzeige erstellt und gegen drei Fahrer ein Bußgeld verhängt. Keiner der 211 Fahrer musste vor Ort seinen Führerschein abgeben.