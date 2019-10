In Düdelingen beging am vergangenen Donnerstag ein Fahrer nach einem Verkehrsunfall mit Körperverletzung Fahrerflucht. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen.

Alkoholisierter Mann fährt Fußgängerin an und flüchtet

(mth) - In der Rue de Gaffelt in Düdelingen wurde am vergangenen Donnerstag, dem 17. Oktober, gegen 17 Uhr eine Fußgängerin von einem Auto auf dem Bürgersteig angefahren und leicht verletzt, wie die Polizei jetzt erst mitteilte.

Der schuldige Fahrer ergriff nach dem Unfall sofort die Flucht, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern oder die Behörden zu informieren.

Bereits beim Einfahren in die Rue Gaffelt hatte der Fahrer des flüchtigen Wagens bereits einen Beinahe-Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug verursacht.

Nach einer kurzen Fahndung konnte der Unfallfahrer von der Polizei ermittelt werden. Der Mann stand sichtlich unter Alkoholeinfluss, was ein entsprechender Test auch bestätigte: der maximal zulässige Höchstwert von 0,8 Promille wurde deutlich überschritten.

Den gesetzlich vorgeschriebenen zweiten Alkoholtest verweigerte der Mann anschließend. Aufgrund der Verweigerung wurde ein vorläufiges Fahrverbot gegen ihn ausgestellt und sein Führerschein eingezogen.

Das zunächst verschwundene Unfallfahrzeug wurde auf dem Parkplatz der Schule in der Rue Gaffelt gefunden. Dabei stellte die Polizei fest, dass der Fahrer beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte. Zudem war das Auto seit September nicht mehr mit einer gültigen technischen Kontrollbescheinigung versehen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die vorübergehende Festnahme des Fahrers und seine Vorführung vor einem Untersuchungsrichter an.