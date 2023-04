Ein Mann torkelte in Petingen in die Straße als gerade eine Streife vorbeifuhr. Der Mann beleidigte und bedrohte die Beamten.

Aus dem Polizeibericht

Alkoholisierter Mann beschimpft und bedroht Polizisten

Ein Mann torkelte in Petingen in die Straße als gerade eine Streife vorbeifuhr. Der Mann beleidigte und bedrohte die Beamten.

(lm) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei einen Mann in die Ausnüchterungszelle bringen. Die Streife war gegen 3.30 Uhr in Petingen unterwegs und wurde auf einen Mann aufmerksam, der gerade erst aus einem Lokal gekommen und auf die Straße getorkelt war. Als er den Polizeiwagen erblickte, begann er sofort die Beamten zu beschimpfen. Trotz mehrfacher Aufforderung, nach Hause zu gehen, ließ sich der alkoholisierte Mann nicht beruhigen und beleidigte die Polizisten weiter.

Wegen seines Verhaltens und weil er aufgrund seines Zustandes eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellte, wurde er in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Auf der Fahrt dahin wehrte er sich weiterhin gegen die Polizei. Er spuckte, trat um sich und beschimpfte und bedrohte die Beamten.

Wegen Amtsbeleidigung und Drohungen wurde Protokoll an die Staatsanwaltschaft erstellt.

