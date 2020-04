Verkehrsunfälle und Alkoholeinfluss: Mehrere Fahrer mussten in den vergangenen Stunden ihren Führerschein abgeben.

Alkoholisierte Fahrer unterwegs

Verkehrsunfälle und Alkoholeinfluss: Mehrere Fahrer mussten in den vergangenen Stunden ihren Führerschein abgeben.

(SH) - Obwohl es derzeit deutlich ruhiger auf den Straßen ist, als üblich, musste die Polizei in den vergangenen Stunden mehrmals ausrücken.

In der Route de Diekirch im Blumenthal geriet ein Autofahrer am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Traktor mit Anhänger versuchte noch auszuweichen, die Kollision war aber nicht mehr vermeidbar. Das Auto geriet dabei gegen das vordere Rad des Traktors, worauf dieser ein paar Bäume und eine Straßenlaterne überfuhr. Wie sich herausstellte, stand der Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde ein provisorisches Fahrverbot erteilt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 4 Uhr in der Nacht zum Mittwoch stoppte eine Streife in der Route de Luxembourg in Bereldingen einen Fahrer, der deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss aufwies. Er erhielt ein provisorisches Fahrverbot, der Wagen wurde immobilisiert. Der Fahrer muss mit einem Strafverfahren rechnen.

In der Rue de Mondorf in Filsdorf wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr dann ein verunfallter Wagen ohne Fahrer gemeldet. Der Fahrer konnte an der Unfallstelle angetroffen werden. Er erklärte, dass der Wagen nicht angemeldet und er nicht im Besitz eines Führerscheines sei. Gegen den Mann lag bereits ein Fahrverbot vor. Zudem fiel der Drogenschnelltest positiv aus. Auch hier wurde Strafanzeige erstellt.

