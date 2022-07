In der Nacht zum Samstag fielen einige Fahrer der Polizei wegen Alkoholmissbrauchs auf.

Aus dem Polizeibericht

Alkohol und Drogen am Steuer

Die Polizei war in der Nacht auf den Samstag mit einer ganzen Reihe alkoholisierter Fahrer konfrontiert. Fahrverbote und in einem Fall die Beschlagnahmung eines Autos waren die Konsequenzen.

In Mamer fiel einer Streife ein Wagen an der Route d'Arlon, in Höhe der Autobahnauffahrt auf. Die Warnblinkanlage war eingeschaltet und ein Reifen kaputt. Die Beamten wurden aufgrund mehrerer Anzeichen sowie einer Fahne auf Alkoholkonsum seitens des Fahrers hellhörig. Ein Test bestätigte den Verdacht, der Mann bekam ein provisorisches Fahrverbot, sein Auto musste abgeschleppt werden.

Weil er fast mit dem Dienstwagen der Polizei kollidiert war, stoppten Beamte einen Fahrer auf dem Boulevard Prince Henri in Esch/Alzette gegen 3.45 Uhr. In diesem Fall bestätigte ein im Krankenhaus durchgeführter Blut- und Urintest sowohl den Alkohol- als auch den Drogenkonsum. Der Mann unterlag bereits einem Fahrverbot, zudem war sein Wagen nicht versichert. Das Auto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Auch ein Fahrer, der um dieselbe Zeit in Schrondweiler verunfallte, hatte zu tief ins Glas geschaut. Ein Fahrverbot, gekoppelt an den Führerscheinentzug waren die Folgen.

Gegen 2 Uhr steuerte eine Frau ihren Wagen auf dem Boulevard J.F. Kennedy in Esch/Alzette in Schlangenlinien. Die Fahrerin wies deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss auf, was ein Test bestätigte. Demzufolge wurde der Führerschein eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

An einer Verkehrsampel in der Rue de Hollerich in Luxemburg war gegen 01.30 Uhr ein Pkw rückwärts gegen einen Bus ohne Passagiere gerollt. Beim leichten Zusammenstoß wurde niemand verletzt, jedoch schien der Pkw-Fahrer dem Alkohol stark zugesprochen zu haben. Der Alkoholtest verlief positiv und dem Resultat zufolge wurde ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

