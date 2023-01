Ein Autofahrer nahm einer Polizeistreife in Esch/Alzette die Vorfahrt und ließ sich zunächst nicht stoppen.

Aus dem Polizeibericht

Alkohol und Cannabis am Steuer

(TJ) - Um 23.15 Uhr nahm ein Autofahrer in der Rue Victor Hugo in Esch/Alzette einer Polizeistreife die Vorfahrt. Als die Beamten daraufhin das Blaulicht einschalteten, störte der Mann sich nicht und setzte seine Fahrt zunächst fort. Erst nach einigen hundert Metern konnten die Polizisten den Wagen stoppen.

Bei der Kontrolle mussten die Polizisten feststellen, dass der Fahrer alkoholisiert war, zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten erstellten ein Protokoll, was für den Mann ein gerichtliches Nachspiel bedeutet.

Diskussion am Straßenrand

Um 4.30 Uhr wurde in der Route de Thionville in Hesperingen eine Streife auf ein Auto aufmerksam, dessen Insassen heftig diskutierten und sich offenbar nicht einigen konnten. Die Polizisten kontrollierten die Gruppe und stellten fest, dass die Fahrerin des Wagens unter Alkoholeinfluss stand. Sie musste ihre Fahrerlaubnis an Ort und Stelle abgeben.

