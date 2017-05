(mth) - Am Samstagmorgen um 9.20 Uhr musste die Polizei einschreiten, nachdem eine junge Frau in der Notaufnahme des "Centre hospitalier de Luxembourg" randalierte.

Beim Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass die Frau regelrecht tobte und die Sicherheitsbeamten der Klinik angriff und bespukte.

Es stellte sich heraus, dass die Frau bereits in den frühen Morgenstunden in Contern auffällig geworden war und zwecks Untersuchung per Ambulanz in die Notaufnahme verbracht kam.

Da die Frau stark alkoholisiert war, öffentliches Ärgernis erregte und eine Gefahr für sich selbst sowie Dritte darstellte, wurde sie zur Ausnüchterung im Passagearrest untergebracht.