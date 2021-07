Der CGDIS meldet zwei Unfälle mit jeweils einem Verletzten. In beiden Fällen wurde ein Führerschein eingezogen.

Alkohol im Spiel

Eingeklemmter Fahrer in Niederanven

Zweimal mussten die Mannschaften des CGDIS am Freitagabend nach Unfällen ausrücken.

Gegen 19.30 Uhr war auf dem CR306 zwischen Vichten und Grosbous ein Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall wurde eine Person im Fahrzeug verletzt. Der Notarzt und ein Rettungswagen aus Ettelbrück wurden an den Unfallort abbestellt. Beim Eintreffen der Rattungskräfte hatte der Fahrer sich aus eigenen Kräften aus dem Wagen berfreit, er stand aber unter Alkoholeinfluss, so dass die Polizei seinen Führerschein einkassiert. Die Feuerwehren aus Vichten und Bissen kümmerten sich um das beschädigte Fahrzeug und räumten den Ort.

Kurz nach Mitternacht kollidierte in der Rue de Munsbach in Niederanven ein Auto mit einem Lastwagen. Dabei wurde ein Insasse verletzt. Der Mann war zudem im Wrack eingeklemmt, so dass er von den Rettungskräften zuerst aus dem Wagen bfreit werden musste. In diesem Fall rückte der Notarzt aus der Hauptstadt aus. Sanitäter aus Luxemburg brachten das Unfallopfer nach einer Erstbehandlung ins Krankenhaus. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss, so dass auch sein Führerschein eingezogen wurde. Die hauptstädtische Feuerwehr war für die Absicherung und die Räumung abbestellt worden.

Eine Rauchentwicklung auf einem Spielplatz in der Avenue Monterey in der Hauptstadt rief erneut die Feuerwehr aus Luxemburg auf den Plan. Nach einer Überprüfung konnte Entwarnung gegeben werden.

