(vb) – Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich die Polizei am Samstagnachmittag mit einem Autobahnraser geliefert. Der flüchtige Fahrer wollte partout nicht anhalten.

Eine Polizeistreife wurde am Samtag gegen 17 Uhr auf ein Auto am Cessinger Kreuz aufmerksam. Nachdem die Beamten mittels Trillerpfeife auf sich aufmerksam machten, beschleunigte der Fahrer und die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Das flüchtige Fahrzeug wurde mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Pannenspur gesteuert, bevor es in der Ausfahrt Steinbrücken gestoppt und kontrolliert werden konnte.

Der Fahrer unterlag bereits einem mehrjährigen Fahrverbot. Zudem stellte sich heraus, dass kurz zuvor auf der A 6 einen Unfall verursacht hatte. Zudem hatte der Fahrer Alkohol getrunken. Er wurde protokolliert und musste seinen Führerschein abgeben.