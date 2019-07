In der Nacht zum Sonntag führte die Polizei auf Anweisung der Staatsanwaltschaft zwischen 23:15 und 3.15 Uhr mehrere Alkoholkontrollen durch.

Alkohol am Steuer: Zwei Führerscheine weg

(AH) - Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden in der Nacht zum Sonntag verstärkt Alkoholkontrollen durchgeführt, darunter in Luxemburg-Stadt, auf der Route d'Echternach (N11), am Boulevard de la Foire und nahe dem Rond-point Gluck/Boulevard de Kockelscheuer.

118 Fahrer wurden kontrolliert und mussten sich einem Alkoholtest unterziehen. Neun Mal war der Test positiv, zwei Führerscheine wurden eingezogen.