Mit einer neuen Medienkampagne wollen Mobilitätsministerium und Association des victimes de la route auf die Problematik aufmerksam machen.

Alkohol am Steuer kostet Menschenleben

Mit der Kampagne "Alkohol um Steier kascht Mënscheliewen" versucht das Mobilitätsministerium, die drastischen Folgen von Alkoholkonsum für die Verkehrssicherheit zu verdeutlichen. Alkohol und unangepasste Geschwindigkeit bleiben die beiden Hauptursachen für tödliche Verkehrsunfälle. In der EU sterben jährlich 26.000 Menschen an den Folgen von Verkehrsunfällen, in Luxemburg waren es im vergangenen Jahr deren 22.

"Das ist zwar ein neuer Minusrekord, worauf wir auch stolz sind", so Mobilitätsminister François Bausch. "Als Politiker kann man es aber nicht hinnehmen, dass Menschen wegen Nachlässigkeit und Selbstüberschätzung sterben müssen. Wie Corona sind Verkehrsunfälle eine Art Krankheit, die bekämpft werden muss", so Bausch.

Zahl der Todesopfer sinkt auf 22

Langfristig betrachtet entwickelt sich die Unfallbilanz in Luxemburg zwar positiv, nur durch Formation, Sensibilisierung und Repression könnten diese Zahlen aber laut Bausch niedrig gehalten werden. So sank die Zahl der Todesopfer durch Verkehrsunfälle von 36 im Jahre 2018 auf 22 im vergangenen Jahr.

Zugleich wurden aber 2018 1.400 Führerscheine wegen Alkohol am Steuer eingezogen, die sind 81 Prozent sämtlicher Führerscheinentzüge. Zudem wurden zwischen 2014 und 2018 1.132 Bußgeldstrafen verhängt. 9.298 Führerscheinpunkte wurden 2018 eingezogen. Insgesamt bleibt die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss seit Jahren konstant.

Spot in Zusammenarbeit mit Andy Bausch

Die Associaton des victimes de la route (AVR) hat deshalb zusammen mit dem Mobilitätsministerium eine multimediale Kampagne gestartet. Dazu gehören unter anderem ein zwei Minuten langer Filmspot fürs Kino sowie eine verkürzte Version für das Fernsehen. Die Regiearbeiten wurden dabei von Andy Bausch begleitet. Die Kurzfilme zeigen das Leid der Autofahrer, die durch Alkohol am Steuer Menschen auf dem Gewissen haben. Die Kampagne startet am 24. Juni.

