(dho) - Die Polizei teilt gleich mehrere Fälle mit, bei denen Autofahrer stark alkoholisiert hinter dem Steuer ihres Wagens unterwegs waren.



Gegen 23.30 Uhr verfolgte die Polizei in Heinerscheid ein Fahrzeug, welches innerorts mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Plötzlich bog der Wagen auf ein Privatgrundstück in der Buregaass ab und wurde ausgeschaltet.

Bei der Kontrolle durch die Polizei gestand der Fahrer gleich, mit 90 Stundenkilometer durch die Ortschaft gefahren zu sein. Der durchgeführte Alkoholtest war positiv, der Führerschein wurde eingezogen.



In Schlangenlinien durch Differdingen



In Differdingen ist es einem Zeugen zu verdanken, dass am Dienstag kurz nach 2 Uhr nichts Schlimmeres passiert ist. Er meldete der Polizei ein Fahrzeug, welches in Schlangenlinien in der Rue de Soleuvre unterwegs war. Es sei bereits gegen ein abgestelltes Fahrzeug geprallt, der Fahrer habe seine Fahrt jedoch fortgesetzt. Etwas später blieb er dann doch stehen, um den Schaden zu begutachten. Trotz erheblicher Beschädigung, sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrerseite, fuhr er weiter.



In der Rue Emile Mark konnte er von einer Polizeistreife gestoppt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde sein Führerschein eingezogen.



Freiwillig zu Fuß weiter



Und auch in Diekirch in der Rue Clairefontaine musste am Dienstag ein Mann zu Fuß weiter gehen. Er war in der Nacht von der Polizei kontrolliert worden. Sein Fahrzeug war nicht ordnungsgemäß angemeldet. Außerdem lag ein Fahrverbot gegen ihn vor. Der Fahrer, der ebenfalls Eigentümer des Autos war, verzichtete freiwillig auf seinen Wagen.